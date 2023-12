Tesoro Resources Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung eines Aktienbildes. Bei Tesoro Gold gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, daher erhält Tesoro Gold in dieser Hinsicht ebenfalls ein "neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Tesoro Gold-Aktie aktuell bei 0,03 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs mit 0,027 AUD deutlich darunter liegt (-10 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Daten erhält Tesoro Gold daher eine "schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,02 AUD, was über dem letzten Schlusskurs von 0,027 AUD liegt (+35 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "gut"-Bewertung. Insgesamt wird Tesoro Gold auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei Tesoro Gold bei 60, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 40 und führt ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Auch die Stimmung in den sozialen Medien spielt eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Tesoro Gold überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "schlecht" eingestuft.