Teslas triumphierende Rückkehr!

Nach eher ernüchternden Zahlen und einem Kursrückgang in den letzten Monaten bis auf 100€ pro Aktie, meldet sich Tesla (ISIN: US88160R1014) nun mit einem regelrechten Paukenschlag zurück. Mit einem unglaublichen Plus von mehr als 31% in den letzten 30 Tagen hat hat das Unternehmen einen wahrlich Sprung nach vorne durchgeführt. Zum ersten Mal seit November letzten Jahres notiert die Aktie wieder über 200€. Das Unternehmen des Unternehmers Elon Musk ist immer wieder in den Schlagzeilen, sei es durch ihn selbst oder einfach durch das öffentliche Interesse an dem Elektromobilhersteller. Nun gab es eine Reihe an Meldungen, die den Kurs durchaus mit angeschoben haben könnten. Erstmalig ist ein Elektrofahrzeug das meistverkaufte Auto der Welt, denn im ersten Quartal 2023 wurde kein Fahrzeug öfter verkauft als der Tesla Model Y....