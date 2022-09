Der von Elon Musk geführte Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ist sowohl aus Angebots- als auch aus Nachfragesicht stark von China abhängig. Ein Analyst von Morgan Stanley denkt, dass Tesla in den nächsten 12 Monaten seinen “Höhepunkt der China-Abhängigkeit” überschreiten könnte. Der Wettbewerb im Inland heizt sich auf: In China sieht sich Tesla dem größten Wettbewerb seiner Geschichte durch inländische chinesische EV-Hersteller… Hier weiterlesen