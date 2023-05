Tesla: Das wahre Kursziel liegt bei 153,90 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +1,01% verzeichnet. Doch wie sehen die Analysten das Potenzial der Aktie?

• Tesla: Am 29.05.2023 mit +1,01%

• Mittelfristiges Kursziel bei 153,90 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,59

Im Durchschnitt wird das mittelfristige Kursziel für Tesla aktuell auf 153,90 EUR geschätzt – das entspricht einem möglichen Verlust für Investoren von -15,45%. Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten, die trotz des positiven Trends der vergangenen Tage nicht davon überzeugt sind.

12 Analysten stufen die Aktie als starken Kauf ein und weitere 6 geben ihr immerhin noch ein “Kauf”-Rating. Hingegen empfehlen nur drei Experten den Verkauf der Aktien und zwei sogar einen sofortigen Verkauf. Die meisten (16)...