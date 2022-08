Tesla über die Erhöhung FSD Preise zweiten Mal in diesem Jahr - Kaufen Sie es von diesem Datum oder zahlen $ 15.000

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc.'s (NASDAQ:TSLA) umstrittenes Paket zum autonomen Fahren wird eine weitere Preiserhöhung erhalten, sagte CEO Elon Musk auf Twitter. Was passiert ist: Tesla wird den Preis für FSD am 5. September in Nordamerika auf 15.000 Dollar erhöhen, nachdem die Beta-Version 10.69.2 breiter veröffentlicht wurde, sagte Musk. Das ist eine satte Erhöhung um 3.000 Dollar oder 25 % gegenüber den 12.000… Hier weiterlesen