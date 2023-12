Tesla tut es schon wieder?

Die Aktie von Tesla wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da das KGV mit 78,21 insgesamt 270 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile" von 21,15. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Analysten sehen die Aktie von Tesla langfristig als "Neutral"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 12 die Aktie als gut, 11 als neutral und 3 als schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tesla vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 224,38 USD, was einer Erwartung von -5,33 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 237,01 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt auch wesentlich zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei Tesla zeigt sich hierbei eine interessante Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, und statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

