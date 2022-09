Tesla steigt wegen dieses Frühwarnindikators: Was passiert da gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc (NASDAQ:TSLA) stieg am Montag um über 1%, nachdem ein großer Aufwärtstag am Freitag die Aktie um 2,9% nachbörslich ansteigen ließ und den 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) als Unterstützung zurückeroberte. Der 200-Tage-SMA ist ein wichtiger Indikator. Technische Händler und Investoren betrachten eine Aktie, die oberhalb dieses Wertes auf dem Tages-Chart gehandelt wird, als in einem Hausse-Zyklus befindlich, während… Hier weiterlesen