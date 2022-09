Tesla springt höher: Ist die Aktie für einen weiteren Bullenzyklus aufgeladen? Oder muss man sich auf einen Abwärtstrend gefasst machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) rutschte am Montag zu Beginn des Handelstages nach unten, nachdem drei Baissetage zwischen Mittwoch und Freitag die Aktie um fast 13% fallen ließen. Nach der Markteröffnung erholte sich der Kurs des in Austin, Texas, ansässigen Autokonzerns um 1,7 %. Ob eine mehrtägige Erholung bevorsteht oder ob es sich bei der morgendlichen Kursbewegung um eine Bullenfalle handelt, wird… Hier weiterlesen