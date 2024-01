Tesla schafft Verkaufsziel - Deutliches Auslieferungsplus

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Elektroautopionier Tesla hat sein Auslieferungsziel im vergangenen Jahr erreicht. Im vierten Quartal gingen 484 507 Autos an die Endkunden, wie Tesla am Dienstag in Austin (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Damit lieferte Tesla im gesamten Jahr knapp 1,81 Millionen Autos aus, das war ein Plus von rund 38 Prozent zum Vorjahr. Angepeilt hatte Tesla-Chef und Starunternehmer Elon Musk rund 1,8 Millionen Fahrzeuge.

Der weit überwiegende Teil der verkauften Autos waren mit 1,74 Millionen Wagen das Model 3 und das Model Y. Tesla lag mit den Verkäufen im vierten Quartal in etwa auf Linie mit den Erwartungen von Experten. Die Aktie legte vorbörslich im US-Handel um 0,7 Prozent zu.

Die Finanzzahlen zum abgelaufenen Jahr legt Tesla am 24. Januar nach US-Börsenschluss vor./men/jha/