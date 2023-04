Tesla: Auch im ersten Quartal mit Absatzplus

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla ist ein Unternehmen der Superlative, das dürfte allgemein bekannt sein. Der exzentrisch anmutende Firmenchef Elon Musk hat ein E-Auto-Imperium geschaffen, dass die europäische Konkurrenz in dem Segment in den Schatten stellte. Es dauerte nicht lange, bis der Konzern an der Börse mehr wert war als alle deutschen Automobilbauer zusammen. Tech-Investoren, die frühzeitig den Wert von Tesla erkannten, liegen inzwischen über 10.000% im Plus. Selbst wer erst vor 5 Jahren investierte, liegt immer noch knapp 1.000% vorne. Und auch wir hier in Techaktien Masterclass freuen uns dank des „Muskschen Unternehmergeists“ über ein Gewinn von über 300%. Keine Frage: Tesla ist fester Bestandteil unserer Gewinnstrategie.

Seit einigen Wochen ist die Tesla-Aktie jedoch in den Seitwärtsmodus gewechselt. Dem Papier gelang es nicht, die 200...