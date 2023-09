Tesla: Was für ein Kursziel - 222,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Tesla aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel soll bei 222,34 EUR liegen, was einem Risiko von -3,65% gegenüber dem derzeitigen Kurs entspricht.

• Tesla legt am 04.09.2023 um +1,59% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 222,34 EUR

• Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,48

Gestern konnte Tesla eine positive Entwicklung im Finanzmarkt verzeichnen und stieg um +1,59%. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch eine negative Entwicklung von -3,22%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Obwohl das Verhalten des Marktes überraschend sein mag, sind sich Bankanalysten einig in ihrer Meinung zum mittelfristigen Kursziel von Tesla mit einer Einschätzung von durchschnittlich 222,34 EUR. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Auffassung nach...