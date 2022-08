Tesla: Was Twitter mit der jüngsten Kurskorrektur zu tun hat!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Die Tesla-Aktie ist nach einem wochenlangen Höhenflug in den letzten Tagen wieder deutlich zurückgekommen. Besonders heftig vielen die Abschläge am vergangenen Freitag aus, als der Kurs um 6,63 Prozent einbrach. In dieser Woche weiteten sich die Korrekturen bis zu einem Tief bei 838,06 Dollar aus, sodass die Aktie von ihrem Hoch am 4. August bei 940,82 Dollar letztlich um mehr… Hier weiterlesen