Tesla: Vielversprechende Investitionsmöglichkeit mit neuen Entwicklungen

Tesla hat in den letzten Monaten mit einigen bedeutenden Entwicklungen auf sich aufmerksam gemacht. Zum einen hat das Unternehmen begonnen, BYD-Blade-Batterien für die Model Y Elektro-SUVs in der Berliner Gigafabrik einzusetzen, was zu einer erheblichen Senkung der Ladezeiten führt. Bis vor Kurzem war der chinesische Batteriehersteller CATL der alleinige Lieferant von Batterien für das Model Y in Europa. Doch Anfang Mai wurde berichtet, dass Tesla BYD als zweiten Zulieferer hinzugezogen hat.

Tesla hat der indischen Regierung vorgeschlagen, eine Fabrik in Indien für die Produktion von Elektrofahrzeugen einzurichten. Die Verhandlungen zwischen Tesla und Indien über eine Senkung der hohen Importsteuern für Autos waren zuvor gescheitert. Jetzt plant Tesla den Bau einer neuen Fabrik in Indien, um die “Make in India”-Kampagne von...