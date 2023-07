Tesla: Verkauf von Elektrofahrzeugen in den USA nimmt Fahrt auf

In der vergangenen Woche hat sich erneut gezeigt, dass die Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014), dem Top-Performer des Technischen-Aktien Masterclass, dem Markt widerstehen kann. Vor allem am letzten Montag zeigten die Anleger starkes Interesse. Seit Beginn des Jahres hat sich der Aktienkurs sogar mehr als verdoppelt (+121%), und liegt damit deutlich vor den Vergleichsindizes. Dies unterstreicht wieder einmal die Bedeutung einer beständigen Anlagestrategie gerade in schwächeren Phasen – es mag verlockend sein auszusteigen, aber wann ist dann der geeignete Zeitpunkt zum Wiedereinstieg? Vielleicht kennen Sie das Szenario: Nach einem Ausstieg gestaltet sich häufig ein Neuengagement schwierig und bevor man es...