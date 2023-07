Tesla-Verkäufe in China ziehen an

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

PEKING (dpa-AFX) - Die Auslieferungen des Elektroautobauers Tesla sind im wichtigen Markt China im Juni angestiegen. Die US-Amerikaner brachten 93 680 Autos an die Kundschaft, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Peking mitteilte. Das sind rund ein Fünftel mehr als im Vormonat Mai. Tesla muss sich in China zunehmend harter Konkurrenz einheimischer Elektroautobauer wie BYD , Nio und Xpeng erwehren, vor allem BYD setzt den Kaliforniern mit günstigen Angeboten zu. Tesla hat in den vergangenen Quartalen daher auch in der Volksrepublik seine Preise gesenkt.

Am Wochenende hatte das Unternehmen von Starunternehmer Elon Musk mit seinen weltweiten Auslieferungszahlen für das abgelaufene zweite Quartal positiv überrascht. Analysten verwiesen allerdings darauf, dass sich die Preissenkungen auch in der vielbeachteten operativen Marge niedergeschlagen haben dürften./men/stk