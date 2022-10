Tesla-Solardächer halten Hurrikan Ian stand, Elon Musk schickt Starlink-Satelliten zur Hilfe nach Florida

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die für ihre Elektrofahrzeuge bekannte Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) hat auch eine Solarenergiesparte. Kunden, die in Florida Solardächer gekauft haben, könnten dem Unternehmen nach den anhaltenden Schäden des Hurrikans Ian dankbar sein.> Was ist passiert: Hurrikan Ian ist in Florida auf Land getroffen und hat in der Region schwere Schäden verursacht. Benzinga hatte zuvor berichtet, dass sich die Auswirkungen auf 258… Hier weiterlesen