Tesla-Produktion bei Berlin steht still - Fabrik evakuiert

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach einem Stromausfall still. Das sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden./vr/DP/stw