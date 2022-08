Tesla: Nur kurzfristige Gewinnmitnahmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Im August stieg die Tesla-Aktie in der Spitze auf 940 USD an. Allerdings hielt sich der Anteilschein bereits während der letzten Handelstage in dieser Kurszone auf. Bedeutsam muss festgestellt werden, dass im Mai ein kleines Hoch in diesen Bereich zu finden ist. Zusammen mit dem langfristig sehr interessanten 200-Tage-Durchschnitt kommt es bei der glatten 900er-Marke also zu größeren Gewinnmitnahmen. Im… Hier weiterlesen