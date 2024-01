Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla erweitert Merchandise: Nach Cyberwhistle und Cyberquad nun der "Cyberhammer" als erstes Fitnessgerät im Online-Shop?

Tesla bleibt seiner Linie treu: Der E-Auto-Pionier taucht immer wieder mit ungewöhnlichen Marketingstrategien auf, um seine Fans bei der Stange zu halten. Mit dem futuristischen E-Pickup-Truck Cybertruck hat das Unternehmen im November 2019 erneut für Aufsehen gesorgt. Trotz einiger Verzögerungen bei der Auslieferung versucht Tesla weiterhin, den Hype um das kantige E-Auto mit Merchandiseprodukten am Leben zu erhalten.

Bereits in der Vergangenheit brachte Tesla mit der Cyberwhistle und dem Cyberquad zwei passende Produkte auf den Markt. Nun könnte der "Cyberhammer" als neustes Mitglied in den Online-Shop von Tesla Einzug halten. Das Fitnessgerät mit dem markanten Namen soll laut einer Markenanmeldung Anfang Januar 2024 offiziell in die Produktreihe aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen Hammer für Fitnesszwecke, der vermutlich für den Muskelaufbau genutzt wird.

Die Bezeichnung "Cyberhammer" ist möglicherweise ein kleiner Seitenhieb auf die Erstvorstellung des Cybertrucks, bei der Teslas Chefdesigner Franz von Holzhausen die Stabilität des Fahrzeugs mit einem Vorschlaghammer demonstrierte. Eine ähnliche Aktion brachte jedoch für Aufsehen, als von Holzhausen kurz darauf mit einer Stahlkugel auf eine Fensterscheibe des Prototyps zielte und ein großes Loch hinterließ.

Obwohl das genaue Design und der Preis des Fitnesshammers noch nicht bekannt sind, kann man davon ausgehen, dass Tesla auch hier wieder neue Maßstäbe setzen wird. Schließlich lag der Verkaufspreis für die Cyberwhistle bereits bei50 US-Dollar und war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Auch der Preis für den Cyberhammer wird vermutlich über dem regulären Marktpreis liegen.

Damit richtet sich das neue Produkt wohl eher an Tesla-Fans und weniger an die breite Masse. Es bleibt abzuwarten, welche Überraschungen Tesla noch in petto hat und wie der "Cyberhammer" im Vergleich zu den bisherigen Merchandise-Produkten abschneiden wird. Für Fans des E-Pickup-Trucks könnte der Fitnesshammer jedoch ein weiteres Must-Have werden und somit die Merchandise-Welt für den Cybertruck weiter aufrütteln.

