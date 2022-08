Tesla Model Y und Model 3 lassen die Verkäufe anderer Autos in Kalifornien hinter sich: Bericht

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) war in der ersten Jahreshälfte in Kalifornien an der Spitze, so der California Auto Outlook Report gesponsert von der California New Car Dealers Association. Kalifornien hat den größten Automarkt in den USA. Tesla’s Model Y, Model 3 Top-Selling Brands: Das von Elon Musk geführte Unternehmen hat in Kalifornien 42.320 Einheiten seines SUV Model Y verkauft, wie aus den neuen Zulassungsdaten für… Hier weiterlesen