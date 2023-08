Tesla: Mittelfristiges Kursziel bei 216,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach Ansicht einiger Analysten ist die Aktie von Tesla derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 216,20 EUR, was einem Potenzial von +4,19% entspricht.

• Tesla legt am 17.08.2023 um +0,31% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,46

Am Vortag konnte die Aktie von Tesla an der Börse einen Anstieg um +0,31% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch mit einer Gesamtentwicklung von -6,74% eher schwach aus und deuten auf eine gewisse Marktpessimismus hin.

Die Bankanalysten sehen das anders und sprechen sich für eine mittelfristige Aufwärtsbewegung aus. Demnach haben Investoren momentan ein Potenzial in Höhe von +4,19%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt auch skeptische Stimmen.

Aktuell empfehlen insgesamt 38 Analysten den Kauf oder halten der...