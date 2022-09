Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Eine Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Megapack-Batterie, die im kalifornischen Lager des Energieversorgers PG&E Corporation’s (NYSE:PCG) installiert ist, fing Berichten zufolge am frühen Dienstag Feuer. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts war das Feuer "vollständig unter Kontrolle. Was geschah: Nach einem Bericht von Tech Crunch sagte PG&E, dass es gegen 1:30 Uhr auf ein Feuer in einem Tesla Megapack im Elkhorn Battery Storage… Hier weiterlesen