Tesla: Kursziel von 215,61 EUR laut Analystenberichten

Tesla-Aktien werden momentan von Experten als unterbewertet eingeschätzt. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 215,61 EUR, was einem -0,71% Risiko für Investoren entspricht.

• Am 15.08.2023 verzeichnete die Tesla-Aktie einen Rückgang um -0,95%

• Tesla-Kursziel beträgt aktuell 215,61 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil mit einer Note von 3,46

Am gestrigen Tag fiel der Kurs der Tesla-Aktie um -0,95%, wodurch sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf einen Negativwert von -1,95% summiert hat. Die Stimmung am Markt scheint also zurzeit eher pessimistisch zu sein.

Obwohl es in den letzten Tagen zu einem schwachen Trend kam und einige Analysten nicht derselben Meinung sind wie ihre Kollegen im Bankwesen bezüglich des mittelfristigen Potenzials dieser Aktie- insbesondere in Anbetracht des aktuellen...