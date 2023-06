Tesla: Kursziel von 167,94 EUR und positives Ergebnis am Finanzmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +6,46% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf +14,90%. Die Bankanalysten halten die Aktie für unterbewertet und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel bei 167,94 EUR.

• Am 09.06.2023 legte Tesla um +6,46% zu

• Das Kursziel der Aktie beträgt 167,94 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,58

Die durchschnittliche Meinung der Analysten liegt damit -27,% entfernt vom aktuellen Kurswert. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Einschätzung gefolgt – einige sehen die zukünftigen Entwicklungen positiver.

11 Analysten empfehlen einen Kauf der Tesla-Aktie und sieben weitere bewerten sie als “Kauf”. Weitere 15 Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen und lediglich drei zeigen sich skeptisch mit einem...