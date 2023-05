Tesla: Kursziel von 166,70 EUR anvisiert

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla-Aktien werden derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel wird rund +7,69% über dem aktuellen Preisniveau gesehen.

• Tesla: Am 12.05.2023 mit -2,38%

• Aktuelles Kursziel bei 166,70 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,61

Am gestrigen Handelstag verlor die Tesla-Aktie am Finanzmarkt 2,38%. Über fünf Handelstage hinweg betrachtet zeigt sich ein Rückgang um insgesamt -2,22%, was auf eine momentan relativ pessimistische Markteinschätzung hindeutet.

Den Bankanalysten zufolge liegt das mittelfristige Kursziel für Tesla aktuell bei einem Wert von 166,70 EUR. Sollten ihre Prognosen zutreffen könnten Investoren ein Potenzial in Höhe von +7,69% erzielen – allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung des Aktienkurses.

Insgesamt stufen zwölf...