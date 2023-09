Tesla: Kursziel liegt bei 208,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Aktienanalysten betrachten die Aktie von Tesla als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 208,50 EUR (-18,26% vom derzeitigen Marktwert).

• Am 11.09.2023 hat sich der Tesla-Aktienkurs um +10,09% entwickelt

• Guru-Rating des Unternehmens bleibt bei 3,54

Gestern erlebte Tesla eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Wachstum von +10,09%. In den letzten fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen insgesamt ein Plus von +6,66%. Dies lässt vermuten,dass der Markt im Moment relativ positiv gestimmt ist.

Die Meinung der Analysten in Bankhäusern ist jedoch anders und sie rechneten nicht unbedingt mit einer solchen Entwicklung. Derzeit haben durchschnittlich elf Analysten ein starkes Kaufsignal abgegeben und weitere vier sind optimistisch eingestellt (“Kauf”). Allerdings empfehlen zwanzig...