Tesla: Kursziel bleibt bei 215,61 EUR

Die Aktie von Tesla hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,93% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen wurde ein Gesamtverlust von -1,92% registriert, was auf eine momentan pessimistische Marktlage hindeutet.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Tesla-Aktie weiterhin bei 215,61 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Kursrisiko von -0,73%. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Meinung und sehen nach dem schwachen Trend der letzten Zeit eher ein anderes Szenario.

Ein starkes Kaufsignal wird aktuell von 11 Analysten wahrgenommen. Weitere vier Experten empfehlen den Kauf der Aktie in optimistischer Stimmung. Achtzehn Fachleute teilen ihre Einschätzung als “halten”. Vier Analysten setzen die Bewertung “Verkauf” und zwei Spezialisten raten zum sofortigen Verkauf.

