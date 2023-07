Tesla: Kursziel bei 164,36 EUR - Das sagen die Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat gestern an der Börse eine positive Entwicklung von +0,68% aufgewiesen. Doch in den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -1,78%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

Bankanalysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 164,36 EUR für Tesla. Dabei eröffnet sich aktuell ein Investitionsrisiko in Höhe von -33,34%, falls diese Prognose eintreffen sollte. Von den befragten Analysten bewerten 11 die Aktie als starken Kauf und weitere 7 als Kauf. Die Mehrheit der Experten (15) empfiehlt jedoch “halten”. Drei sind der Meinung zu “verkaufen” und zwei raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,58 unverändert positiv.