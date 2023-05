Tesla: Kurspotenzial von +22,61% auf 180,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla wird derzeit nach Meinung von Analysten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 180,39 EUR und bietet damit ein Potenzial von +22,61%.

Am gestrigen Handelstag konnte Tesla einen Anstieg um +0,92% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich allerdings ein negativer Trend mit einem Rückgang von -1,29%. Die Stimmung am Markt scheint somit eher pessimistisch.

Von insgesamt 52 Analysten erhalten aktuell 13 das Rating “Kauf” für die Tesla-Aktie. Weitere 13 Experten bewerten die Aktie als “halten”, während drei Analysten einen Verkauf empfehlen. Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,75.

Anmerkung: Dieser Artikel dient lediglich der Informationsbereitstellung und beinhaltet keine Investment-Empfehlungen oder Bewertungen bezüglich möglicher Risiken beim Investieren in diese...