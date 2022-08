Tesla: Es gibt immer was zu meckern!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Bei Tesla gehen die Meinungen weiterhin auseinander. Die einen sehen in dem Konzern die Zukunft der Mobilität, andere sprechen von einem gigantischen Irrtum, welchem Elon Musk und die Millionen Tesla-Fahrer anheim gefallen sind. Auch in der Presse sind die Schlagzeilen gerne mal reißerisch. So etwa kürzlich, als manch einer schon Betrug witterte, nachdem Tesla dem Käufer eines gebrauchten Fahrzeugs die… Hier weiterlesen