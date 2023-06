Tesla: Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs durch den Tesla Semi

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Elektroauto-Hersteller Tesla (ISIN: US88160R1014) hat sich der nachhaltigen Gestaltung des Schwerlast-Verkehrs verschrieben. Obgleich bisher nur eine Handvoll Tesla Semis auf den Straßen unterwegs sind, bleiben die Ziele des Unternehmens ambitioniert. In einem Brief an die Umweltbehörde EPA fordert Tesla nun strengere Abgasnormen für den Schwerverkehr und bekräftigt sein Bestreben, das Produktionsziel von jährlich 50.000 Semi-Fahrzeugen zu erreichen, trotz geringfügiger Zeitplanverschiebungen.

Nach aktuellen Angaben der US-Behörden wurden lediglich 35 Tesla Semis aus einer Gesamtproduktion seit November 2022 gemeldet und in einer kürzlichen Rückrufaktion wurden bloß 36 Fahrzeuge erwähnt. Doch Tesla strebt höhere Zahlen an und drängt die EPA zu einer rascheren Umstellung auf batteriebetriebene Fahrzeuge im...