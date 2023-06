Tesla: Elektrifizierung des Schwerlast-Verkehrs mit dem Tesla Semi

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Elektroautobauer Tesla (ISIN: US88160R1014) setzt weiterhin auf seine Vision einer nachhaltigen Zukunft und hat dabei den Schwerlast-Verkehr im Blick. Obwohl bislang nur eine begrenzte Anzahl von Tesla Semis auf den Straßen unterwegs ist, strebt das Unternehmen ehrgeizige Ziele an. In einem Schreiben an die Umwelt-Behörde EPA hat Tesla nun strengere Emissionsregeln für den Schwerlast-Verkehr gefordert und bekräftigt, dass sie ihr Ziel von 50.000 produzierten Semi-Fahrzeugen pro Jahr verfolgen, wenngleich der Zeitplan leicht verschoben wurde.

Aktuell haben die US-Behörden lediglich 35 Tesla Semis aus einer Gesamtproduktion seit November 2022 gemeldet, und auch in einem kürzlich veröffentlichten Rückruf wurden nur 36 Fahrzeuge erwähnt. Tesla möchte jedoch deutlich mehr erreichen und drängt die EPA zu einem schnelleren...