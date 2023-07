Tesla: Eine Gefahr für die Konkurrenz!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

der Elektroautomarkt tritt in eine neue Phase ein. In den Anfangszeiten waren es vor allem Idealisten, die auf E-Autos umstiegen. Diese Klientel ist für die Hersteller äußerst vorteilhaft – sie legen weniger Wert auf den Preis und mehr auf die “Vision”, die mit dem Produkt verbunden ist. Um es salopp zu sagen: Sie gleichen typischen Apple-Käufern, die bereit sind, mehr auszugeben, wenn das Produkt ihren Lebensphilosophien entspricht. Der Haken an dieser Kundengruppe liegt allerdings darin begründet, dass es zu wenige davon gibt. Der Massenmarkt hingegen wird durch den Preis bestimmt und bringt höhere Umsätze bei geringeren Margen.

Tesla hat dies erkannt

Die jüngsten Daten von Tesla verdeutlichen einen Erkenntnisgewinn – der Markt für Elektroautos befindet sich in dieser zweiten...