Tesla: E-Fahrzeugverkauf in den USA beschleunigt sich

In der zurückliegenden Woche hat sich die Aktie des Technischen-Aktien Masterclass Top-Performers Tesla (ISIN: US88160R1014) einmal mehr gegen den Markt gestemmt. Besonders am vergangenen Montag griffen die Investoren beherzt zu. Allein seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verdop- pelt (+121%) und damit die Vergleichsindizes klar abgehängt. Einmal mehr zeigt sich, warum es wichtig ist, sich bei Aktieninvestitionen in Schwächephasen nicht aus seiner Anlage rausdrängen zu lassen. Argumentativ kann man behaupten, dass es schon sinnvoll ist, auszusteigen, doch dann stellt sich immer die Frage, wann steige ich wieder ein? Vielleicht kennen Sie es auch: Einmal raus, ist der Weg zurück in die Aktie schwierig. Und eher man sich versieht, läuft man auch schon der Aktie hinterher und hat den Wiedereinstieg...