Tesla: Durchschnittliches Kursziel von 166,22 EUR -29,43% vom aktuellen Kurs entfernt

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -3,03% erfahren und in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von insgesamt -1,51%. Der Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein. Im Gegensatz dazu sind die Bankanalysten optimistischer eingestellt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei durchschnittlich 166,22 EUR. Falls sie damit Recht behalten sollten Investoren mit einem Verlustrisiko in Höhe von -29,43% rechnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den jüngsten Schwankungen.

Aktuell empfehlen 11 der befragten Experten Tesla als “stark kaufen”, während weitere 7 das Rating “kaufen” vergeben haben. Weitere 15 haben sich für die Option “halten” entschieden und nur drei stufen Tesla als „verkaufen“ ein. Zwei Experten gehen sogar so weit zu sagen dass es besser wäre jetzt ihre...