Tesla-Bulle Cathie Wood, einst Skeptikerin der EV-Umstellung der alten Autohersteller, lädt weitere 5 Millionen Dollar in GM-Aktien auf

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Ark Invest, geführt von Cathie Wood , kaufte am Montag Aktien der General Motors Corporation (NYSE:GM) im Wert von rund 5 Millionen Dollar und baute damit die im Mai begonnene Position aus. Was geschah: Ark kaufte über seinen ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) 120.004 Aktien von GM. Bei einem Schlusskurs von 41,39 Dollar am Montag hatte der Kauf einen… Hier weiterlesen