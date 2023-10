Tesla: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 211,59 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,09% hingelegt. Dies ergibt sich aus einer Summe der Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt +1,15%. Doch was erwarten die Analysten in den Bankhäusern? Die Stimmung ist eindeutig und zeigt aktuell ein mittelfristiges Kursziel von 211,59 EUR.

• Tesla mit positiver Kursentwicklung von +1,09%

• Mittelfristiges Kursziel laut Bankanalysten bei 211,59 EUR

• Optimistisch eingestellte Analysten zu rund 38%

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten sieht somit aktuell einen potentiellen Investorengewinn in Höhe von -10,27%. Allerdings gibt es trotz des positiven Trends auch einige abweichende Meinungen unter den Experten. Von insgesamt 39 befragten Analysten sind zum Beispiel elf optimistisch eingestellt und empfehlen die Aktie...