Tesla: Bankanalysten sagen mittelfristiges Kursziel von 211,97 EUR voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am gestrigen Handelstag legte Tesla am Finanzmarkt um +0,15% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Wert sogar um +1,52%. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Dennoch sind sich die Analysten einig: Die Aktie von Tesla ist laut ihrer Meinung nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 211,97 EUR und bietet Investoren somit eine Rendite in Höhe von -15,30%.

Von insgesamt 39 Experten halten jedoch nur 15 an dieser Einschätzung fest. Denn während elf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie zum Kauf raten, verteilen sich zwanzig Stimmen auf “halten”. Lediglich drei Experten vergeben das Rating “verkaufen” und einer sieht gar einen sofortigen Verkauf als angebracht.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,54 unverändert positiv.