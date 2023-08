Tesla: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 193,13 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie wird derzeit nach Meinung von Bankanalysten unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 193,13 EUR – ein mögliches Investorenplus von -20,47%. Trotzdem sind nicht alle Experten dieser Einschätzung gefolgt.

• Tesla hat am 31.07.2023 um +0,45% zugelegt

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 3,46

• Positive Bewertungen erreichen eine Quote von +38,46%

Am vergangenen Handelstag erhielt die Aktie einen Zuwachs um +0,45%. Damit zeigt sich auch in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung mit einem Plus von insgesamt +0,89%. Doch während viele Analysten optimistisch bleiben und die Aktie als starken Kauf einschätzen (11), sehen andere sie eher neutral (18) oder sogar als Verkauf-Objekt (4). Nur vier Experten empfinden das Investment noch immer...