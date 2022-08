Tesla: Bald wieder vierstellig?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Mit großen Schritten bewegt die Tesla-Aktie sich derzeit wieder in die Höhe und auch am Donnerstag freuten die Aktionäre sich über ein Kursplus von 2,1 Prozent bis zum Handel am Mittag. Der Kurs stieg dadurch bis auf 917,80 Euro und die ersten dürften schon wieder von vierstelligen Kursen träumen. Angetrieben wird die Aktie allem Anschein nach vor allem von privaten… Hier weiterlesen