Tesla, BYD oder Nio: Wahnsinnige Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Wochen haben die E-Fahrzeughersteller wie Tesla, wie BYD aus China oder auch wie Nio es nicht so einfach gehabt wie zuvor. Die Angst vor einer Konjunkturkrise und einem schwächeren Markt dürfte hier die größte Rolle gespielt haben. Alle drei Werte beginnen jetzt auf zumindest gutem Niveau wieder, sich zu erholen. Tesla könnte einer der Favoriten sein. Denn die US-Amerikaner haben seit Anfang des Jahres nun schon mehr als 84,90 % gewonnen. Dies ist weit mehr als das, was BYD aus China oder auch als Nio aus China auf das Tablett bringen – warum?

Tesla ist unabhängiger von der Stimmung in China als die anderen Unternehmen dieser Auflistung. Tesla hat zuletzt vor allem deshalb einen kleinen Einbruch erlebt, weil u.a. wg. der steigenden Inflation (in den vergangenen Jahren) und den...