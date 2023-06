Tesla: Analysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 167,82 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla hat gestern im Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -3,57% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen erreichte sie jedoch insgesamt einen positiven Trend von +1,32%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und ein mittelfristiges Kursziel bei 167,82 EUR aufweist – was einem potentiellen Gewinn in Höhe von -26,88% entspricht.

• Tesla: Am 15.06.2023 mit -3,57%

• Das Kursziel von Tesla liegt bei 167,82 EUR

• Guru-Rating von Tesla bleibt das selbe mit 3,58

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Während einige Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen (11), bezeichnen andere sie als Halten (15) oder sogar zum Verkauf geeignet (3). Dennoch überwiegt der Optimismus unter den Analysten mit einer Mehrheit von +47,37%.

Zu guter Letzt...