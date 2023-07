Tesla: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 161,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla hat am Vortag eine negative Kursentwicklung von -0,79% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Aufschwung von +5,92% erzielt werden. Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 161,28 EUR. Dies würde Investoren einen potenziellen Gewinn in Höhe von -37,15% ermöglichen.

Aktuell sind sich die Meinungen der Analysten uneinig. Während 11 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere sieben als Kauf bewerten, halten sich 15 Experten mit einer neutralen Positionierung zurück. Drei Analysten raten zum Verkauf und zwei fordern sogar den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58.