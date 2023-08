Tesla: Analysten sehen Kursziel bei 213,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla hat sich gestern um +0,78% am Finanzmarkt entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Kursentwicklung jedoch insgesamt bei -2,96%, was pessimistische Tendenzen zeigt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Tesla laut dem Durchschnitt der Bankanalysten bei 213,96 EUR. Dies bedeutet ein potenzielles Risiko von -6,30% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

11 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 4 bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). Die Mehrheit (18) hält ihre Position neutral (“halten”), während 4 andere Experten empfehlen die Aktie zu verkaufen und sogar 2 ihnen raten zum sofortigen Verkauf.

Dies ergibt eine positive Einschätzung von +38,46% durch zumindest noch optimistische...