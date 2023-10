Tesla: Analysten sehen Kursziel bei 211,59 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,29% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt 2,80% zugelegt. Trotz der positiven Entwicklung ist das wahre Kursziel der Aktie nach Meinung von Bankanalysten noch nicht erreicht.

• Tesla: Aktuell mit einem Kursziel von 211,59 EUR

• Bisheriges Guru-Rating bleibt bei 3,54

• Potenzial für Investoren beträgt -10,89%

Das mittelfristige Ziel des durchschnittlichen Bankanalysten liegt bei einem Kursziel von 211,59 EUR. Diese Einschätzung würde aktuell eine Rendite von -10,89% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung – einige teilen die positive Marktentwicklung und empfehlen weiterhin den Kauf der Tesla-Aktie.

Von insgesamt 39 Analysteneinschätzungen beurteilen elf Experten die Aktie als starken Kauf und vier weitere geben ein...