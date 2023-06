Tesla: Analysten sehen Kursziel bei 165,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,81% hingelegt und die vergangenen fünf Handelstage auf ein Plus von +4,29% gebracht. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 165,50 EUR liegt – ein Potential für Investoren in Höhe von -30,50%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen elf Analysten den Kauf der Aktie und sieben weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Demgegenüber stehen drei Experten mit einer Verkaufsempfehlung sowie zwei weiteren Analytikern mit der Auffassung sofort zu verkaufen.

Trotz dieser unterschiedlichen Positionierung...