Tesla: Analysten sagen Kursziel von 161,13 EUR voraus

Die Tesla-Aktie wird laut den Bankanalysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 161,13 EUR und somit -34,62% unter dem aktuellen Niveau.

• Am 14.07.2023 legte die Aktie um -0,35% zu.

• Das mittelfristige Kursziel von Tesla beträgt 161,13 EUR.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,58 unverändert.

Am gestrigen Handelstag stieg die Tesla-Aktie um -0,35%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Zuwachs von +2,72%, was optimistisch stimmt.

Aktuell prognostizieren die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für Tesla in Höhe von 161,13 EUR. Dies würde Investoren einen potentiellen Gewinn von -34,62% ermöglichen. Einige Analysten teilen diese Meinung allerdings aufgrund des positiven Trends der vergangenen Tage nicht.

11 Analysten empfehlen...