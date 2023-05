Tesla: Analysten prognostizieren mittelfristiges Kursziel von 180,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut durchschnittlicher Schätzung der Analysten 180,39 EUR. Wenn diese Einschätzung eintrifft, eröffnet sich aktuell ein Potenzial von +22,61% für Investoren.

• Am 04.05.2023 stieg Teslas Kurs um +0,92%

• Insgesamt summieren sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -1,29%

• Von den befragten Analysten sehen 52,78% die Aktie optimistisch und empfehlen “Kauf”

Dieser Einschätzung schließen sich auch das Guru-Rating mit einem Wert von 3,75 sowie die Meinungen von insgesamt 26 Experten an. Allerdings sind drei Analysten nach wie vor skeptisch und raten zum Verkauf der Aktien.

In Anbetracht des schwachen Trends in den letzten Tagen scheinen einige Marktbeobachter jedoch nicht so...