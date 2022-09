Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla würde im nächsten Jahrzehnt von technologischen Fortschritten und regulatorischer Unterstützung in Form von Steuergutschriften nach dem Inflation Reduction Act (IRA) profitieren, so ein Analyst von Morgan Stanley. Tesla’s Kosten der verkauften Produkte pro Einheit werden wahrscheinlich weiter sinken mit kontinuierlichem Lernen, höherem Volumen pro SKU, größerer Effizienz in der Lieferkette und struktureller Implementierung von Batteriepacks, sagte Analyst Adam Jonas in einer Notiz. Der… Hier weiterlesen