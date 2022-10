Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) meldete für das Septemberquartal Rekordauslieferungen, die jedoch unter den Schätzungen der meisten Analysten lagen.> Logistische Schwachstelle, sagt Ives: Tesla hatte im Quartal eindeutig Lieferschwierigkeiten, mit einigen isolierten Schwachstellen in China, sagte Wedbush-Analyst Daniel Ives in einer Notiz. “Während die Argumentation (in der PR) von Tesla auf dem Papier Sinn macht, wird die Straße nicht überzeugt sein,” sagte… Hier weiterlesen